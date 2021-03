Pleito en TV Azteca: Integrante de 'Venga la Alegría' humilla y se lanza contra actriz de Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 25 de marzo un polémico integrante de Venga la Alegría se le fue a la yugular a la actriz Bella de la Vega y le declaró la guerra ahora que se verán las caras en Survivor México.

A través de una entrevista exclusiva con las cámaras del matutino de TV Azteca, el reportero Gabriel Cuevas confesó que no tolera a la exintérprete de Televisa y última esposa del fallecido actor José Ángel García.

Compartir con Bella de la Rosa, o de la Vega, no sé como se llama, no me cae bien la señorita, la respeto y ya tengo una detractora dentro del programa", dijo 'Gabo' sin pelos en la lengua.