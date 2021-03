¿Querían apagarla? Laura Pausini revela el mal trato que recibió de su casa productora

Ciudad de México.- Tras confesar que había sido humillada por su casa productora, Laura Pausini desató las ovaciones y los elogios de internautas, quienes celebraron la forma en como la italiana le demostró a su disquera que era una gran cantante y que al final su talento sería lo que le ayudaría a confirmarlo.

La cantante contó una triste historia en la que su disquera la humilló, detalló que hace dos años, fue nominada para un Premio Grammy y tras recibir esta gran noticia, las personas de su sello discográfico se negaron a pagar el viaje a Las Vegas, pues creían que no iba a ganar debido a su edad y a la música que cantaba y ellos producían.

Esta situación hizo sentir muy mal a la intérprete de Víveme, sin embargo, su familia no la dejó sola, por el contrario, ellos le aseguraron que se iba a presentar en los premios y que si al final no ganaba pues podría aprovechar el viaje para vacacionar.

La cantante decidió viajar e ir a la premiación, y sin imaginárselo esa noche la cantante se llevó el Grammy. Tras este gran momento, Pausini no volvió a hablar con esa disquera de Italia.

Gané y no he vuelto a hablar con mi disquera en Italia. Ahora me enviaron flores por el Globo de Oro y se las regresé", confesó.