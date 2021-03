¡Se hartó! Geraldine Bazán reacciona a compromiso de Soto e Irina y manda recadito a 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Geraldine Bazán vivió un momento incómodo al encontrarse con las cámaras del programa Suelta la Sopa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México minutos después de perder su vuelo.

El reportero de esta emisión no tuvo reparo y cuestionó a la actriz sobre el compromiso de su exesposo Gabriel Soto con Irina Baeva y visiblemente molesta, replicó en inglés:

It's not my business (No es mi asunto)", dijo Gera tajantemente.