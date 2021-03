Sin pena, actriz de Televisa habla de sus cirugías en 'Hoy' y admite que se hará otro arreglito

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz venezolana, Gaby Spanic, logró apoderarse de la atención debido a que confesó que planea someterse a un nuevo arreglito estético para mejorar su fenomenal figura.

A través de una entrevista en el programa Hoy, la también modelo decidió contestar a sus haters de redes sociales que la critican por usar filtros en sus instantáneas.

La verdad que hay gente que no tiene nada qué hacer, que me critica y la verdad, yo me cuido muchísimo, pero en vez de estar señalándote, que mejor se cuiden", dijo Spanic.