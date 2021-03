VIDEO: ¿La golpearon? Actriz de Televisa aparece con grave herida en rostro y revela la fuerte razón

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Michelle Renaud logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que apareció con una grave herida en su rostro y contó las razones.

La guapa exnovia del actor Danilo Carrera explicó a través de sus historias de Instagram que le tuvieron que suturar una zona de su mejilla debido a que le cayó una infección por utilizar un objeto en mal estado.

Michelle explicó que tomó un alfiler que ya se estaba poniendo negro y se lo introdujo en el cachete sin imaginarse que acabaría en el hospital. Los especialistas le tuvieron que retirar una parte de su piel y además, le pusieron tres puntos de sutura.

Me piqué con un alfiler, nunca lo hagan, y se me quedó como tatuaje y me tuvieron cortar esa parte de la piel y me tuvieron que cocer", explicó la querida protagonista de Televisa.