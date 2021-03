Arturo Carmona rompe el silencio sobre el proceso legal que inició por el abuso sexual de su hija

Ciudad de México.- Arturo Carmona reveló durante una entrevista que brindó en el programa de TV Azteca, Ventaneando, algunos detalles sobre el proceso legal que entabló contra el agresor de su hija Melenie, fruto de su relación con Alicia Villarreal.

Luego de que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la joven de 19 años denunciara en redes sociales que fue víctima de abuso sexual hace cinco años por parte de un familiar, es que ahora el actor revela que la demanda ya está en proceso.

Al escuchar las primeras preguntas sobre lo que sucedió y se calló, Arturo comentó: "No puedo hablar de eso ahorita por temas de abogados, no puedo hablar todavía de eso. Estamos en el proceso ya se levantó la denuncia desde el primer día y no me dejan decir mucho para no entorpecer nada".

Finalmente, el artista destacó que Melenie Carmona ha recibido mucho apoyo tras su denuncia, destacando a su novio Patrick Ogama.

Sí, sí es un buen muchacho y hay mucha gente que la quiere y la apoya y, en mi caso, pues soy su papá", concluyó.

Fuente: Agencia México