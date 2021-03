Galilea Montijo responde a actor de Televisa tras llamar reptiliano a Joaquín Bondoni: "No es ofensa"

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo fue abordada por la prensa durante su salida de Televisa y aquí por fin respondió a la polémica que surgió por sugerir que Joaquín Bondoni sería "reptiliano" debido a que él se autonombrara como un “ser universal intergaláctico”.

La presentadora estelar del programa Hoy confesó que su intención nunca fue insultar a Joaquín y además, aseguró que su comentario no es ningún tipo de ofensa, por ello no entiende tanto alboroto.

Me encanta cómo toman las cosas, se cambian… mi comentario es, a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrario, dije '¿será reptiliano?' y reptiliano no es una ofensa , se ha dicho que, si es reptiliano la Reina Isabel, si ciertos personajes, pero jamás en un modo de ofensa, hasta le chuleé las trenzas, la blusa que traía", comentó.

Acto seguido, Montijo destacó que no tiene ningún problema con el joven que encarnó a la aclamada pareja de los 'Aristemo'.

El programa siempre ha sido así, muy ligero, jamás con intenciones de ofender a nadie, aquí ha venido y lo hemos tratado divino al niño y no, jamás ha sido y ni me ha hecho nada, y aunque me haga ya saben que yo no soy de contestar ni meterme en pleitos, me meten que es diferente", aseguró.