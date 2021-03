María León cautiva a internautas al celebrar la llega del fin de semana en Instagram

Ciudad de México.- La exintegrante de Playa Limbo, María León compartió por medio de su cuenta de Instagram una llamativa imagen en la cual celebró la llega del fin de semana de una espectacular manera.

En la instantánea se observa a la influencer posando solo de primer plano, pues la instantánea solo se logra ver parte de sus hombros, por lo que solo hacer bellos gestos con la cara.

Hay dos momentos que me erizan la piel:... cuando me toca el sol, y cuando me tocas tú", escribió.