¡No lo creerás! Miembro de BTS estuvo a punto de no debutar con la banda; esta es la razón

Seúl, Corea del Sur.- El éxito de BTS es a nivel internacional y cada día ganan más seguidores, tanto que los nombres de todos son reconocidos en cada rincón, sin embargo, hubo uno que estuvo a punto de abandonar el sueño debido a que los entrenamientos previos al debut eran muy pesados y exigían mucho de cada uno.

Durante el programa You Quiz On The Block, los miembros de la boyband de K-Pop contaron cómo fue el momento en que ese integrante estuvo a punto de decirles adiós sin haberse lanzado al mercado.

J-Hope fue uno de los miembros que casi abandona a la agrupación, pues dijo, los ensayos de baile y canto eran tan duros, así como la presión que todos sentían antes del gran debut, que casi lo hacen desertar.

Aunque actualmente todos lo comentan con un sesgo de nostalgia, Jungkook es el que parece estar más afectado por esa decisión que J-Hope casi toma, pues fue durante esa etapa que ambos se hicieron tan cercanos que, al confesarle su deseo de dejarlos, 'Golden Maknae' lo único que pudo hacer fue abrazar fuertemente a su compañero.

Pero eso no fue todo, sino que además ambos lloraron en esa 'falsa despedida', pues era evidente que se iban a extrañar mucho luego de haberse convertido en mejores amigos.

Lloré mucho mientras abrazaba a J-Hope, no quería que ése fuera", narró Jungkook al programa.

Hobi contó que después del debut, sentía que era demasiado difícil así que trató de volver a Gwangju y Jungkook lo abrazó y lloraron mucho.@BTS_twt #jhope #JUNGKOOK #JIMIN #BTS

©BTStreamArg / ©trad.: choi_bts2

Por suerte, J-Hope reunió la fuerza suficiente para lidiar con la presión y sacar avante los ensayos que le permitieron debutar con BTS y junto con sus compañeros, alcanzar el éxito internacional del que actualmente gozan.

Fuente: btsnetwork