¿Palabra de Dios? 'El Buki' envía convincente mensaje en Twitter; lo comparan con Jesucristo

Ciudad de México.- El cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como 'El Buki', causó revuelo en redes sociales redes sociales, luego de que por medio de varias publicaciones solicitara, de una manera muy original, que se queden en casa debido a la pandemia por el Covid-19.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el intérprete de Si no te hubieras ido llenó su tuit con comentarios de usuarios de Internet que, luego de agradecerle el mensaje de concientización, se mofaron del contexto que le dio a sus palabras.

En su mensaje, Solís promovió el uso del cubrebocas y actuar con responsabilidad durante las próximas fechas donde se celebra la Semana Santa, por lo que varios seguidores no dudaron en compararlo con Jesucristo, no solo por su cabellera sino por la singular manera de advertir a las personas que no salgan a vacacionar.

"Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven a cabo un #QuedateEnCasa", escribió.

Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven a cabo un #QuedateEnCasa — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 26, 2021

Seguimos en tiempos de pandemia, no podemos bajar la guardia. Ayer #México sumó más de 200,000 decesos. #UsaCubrebocas y póntelo de manera correcta tapando nariz y boca. De esta manera te proteges tú y cuidas a las personas que te rodean. pic.twitter.com/Q23wp7hWg0 — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 26, 2021

Ante esto, muchos fanáticos comenzaron a manifestar su mensaje dándole el mismo sentido que el famoso, incluso hubo quienes casi de manera inmediata compartieron creativos memes para el cantante.

"Lo que usted diga mi señor Jesucristo", "Palabra del Señor", "Me quedaré en la casa viendo su peli Jesús de Nazareth"; "Una palabra tuya bastará para encerrarnos"; "Él sabe de lo que habla: resucitó al tercer día", se lee entre las reacciones.

Palabra de Dios...

Gloria a ti, señor Jesús! uD83DuDE4F pic.twitter.com/2JXxbg9zez — Richard (@barj_86) March 26, 2021

Fuente: Twitter @MarcoASolis