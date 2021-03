Tragedia en Hollywood: Famosa estrella de reality show muere acribillada en brutal tiroteo

Virginia Beach, Estados Unidos.- Uno de los brutales tiroteos ocurridos este viernes por la noche en Virginia Beach dejó dos muertos y 10 heridos. Entre los fallecidos, identificaron a una mujer, quien era la estrella de un popular reality show.

Deshayla 'Shay' Harris, de 29 años, fue acribillada en uno de los múltiples ataques armados que sacudieron múltiples lugares que se encontraban frente al mar. Harris era una de las estrellas de Bad Girls Club, un popular reality show que estaba al aire en el canal Oxygen.

La víctima publicó un video de ella en Instagram horas antes del ataque, ocurrido este viernes poco antes de la medianoche. La joven traía una camiseta y shorts y aparentemente estaba en un bar poco antes de morir.

Su hermana, Tashara 'Shani' Harris, publicó un devastador mensaje en Facebook el sábado por la mañana. La joven llamó a Shay la persona que le decía todos los días que la amaba.

Hoy no me mandaste un mensaje de texto por la mañana. Me rompiste el corazón Deshayla Shay Harris. ¿Por qué nos dejaste así? Mi corazón me duele mucho".