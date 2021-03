¿Le puso el cuerno? Mayeli Alonso da detalles sobre su rompimiento con famoso cantante

Estados Unidos.- La ex de Lupillo Rivera que mantenía una relación sentimental junto a un famoso cantante, Mayeli Alonso, se tomó el valor para en redes sociales revelar detalles sobre lo que estaba sucediendo con su separación.

A través de sus historias de Instagram es donde la empresaria siguió contestando las dudas que sus seguidores le ponían en una dinámica que realizó, hasta que un usuario le preguntó: "¿Estás enamorada, ya es definitivo lo tuyo y de Jesús?".

Por lo que entre medio que estaba atravesando por el reciente rompimiento, Mayeli respondió: "El tiempo es el mejor amigo, sí, claro que lo estoy, créeme que espero esto pase tranquilamente para bien", pues conoce perfectamente el amor que tenía con Jesús Mendoza.

Justo después que la ex del 'Toro del Corrido' realizó esta confesión, los internautas no pararon de rumorar si lo que entre ellos existió fue alguna indifelidad o simplemente ya no se estaban entendiendo, pero son cosas que han preferido seguir reservando.

Fuente: Instagram @sueltalasopatv