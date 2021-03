¡De no creerse! Filtran presunto VIDEO de Jenni Rivera con vida y así reacciona Internet

Yo pensando que ya me voy a dormir y resulta que este vídeo está siendo Jenni Rivera sea tendencia porque está viva uD83DuDE31 y más porque aparece su hija uD83EuDD14uD83DuDE48



No quiero ilusionarme NO QUIERO, peroooooooo YA ME ILUSIONE uD83DuDE0D



Ok no uD83DuDE48uD83DuDE43

O siiiii uD83DuDE46 https://t.co/QugrvEEX7A