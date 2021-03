"Desperté vomitada y desnuda": Actriz de Televisa confiesa que la violaron ¡a los 14 años!

Ciudad de México.- La famosa villana de telenovelas de Televisa Cynthia Klitbo reveló que, al igual que muchas mujeres en México, ha sido víctima de abuso sexual.

En su caso, ocurrió cuando solo tenía 14 años de edad, y explicó que esta situación sucedió porque su victimario se aprovechó de su ingenuidad ya que ella era menor de edad.

En conferencia de prensa tras su regreso a México, la actriz también contó que vivió acoso sexual por parte de amigos e incluso profesores, pero nunca denunció pues tenía miedo a ser revictimizada, pues antes no existía el movimiento a favor de la mujer que se está dando ahora.

Al recordar detalles de su violación, Cynthia relató que a los 14 años su novio Beto Reyes la llevó a una fiesta de jóvenes más grandes que ella, y de un momento a otro perdió el conocimiento, cuando recuperó la conciencia supo que había sido abusada.

Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncorespirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres", relató Klitbo.

Subrayando que nunca denunció penalmente por temor a sufrir malos tratos por parte de las autoridades, la artista dejó claro que no es la única vez que padeció este tipo de violencia.

A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces", puntualizó.

Posteriormente, la novia de Rey Grupero, aseguró que cuando comenzó a hacerse famosa su ex pareja la buscó para ofrecerle disculpas, pero ella no las aceptó: "Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado", manifestó la actriz.

Por último, Cynthia Klitbo, quien estuvo acompañada de su novio en todo momento, externó su apoyo al movimiento feminista y exigió respeto a una vida digna y libre de violencia de las mujeres.

Fuente: Agencia México e Instagram @laklitbocynthia