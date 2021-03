¿En 'Venga la Alegría'? Desde Televisa, Tania Rincón confiesa que sufrió violencia

Ciudad de México.- En Televisa y TV Azteca varias celebridades, hombres y mujeres se animaron a confesar que fueron víctimas de acoso sexual, abuso y violencia, como sucedió en este caso con Tania Rincón, quien en una entrevista para el programa Hoy reveló que fue violentada años atrás ¿en Venga la Alegría?

La exconductora de Guerreros 2020, abrió su corazón y confesó que uno de sus exnovios la hizo sufrir de violencia psicológica, pues la hacia sentir menos diciéndole cosas muy feas, como que no era una mujer "bonita", señalando que era un maltrato que dañaba fuerte, pues afecta la autoestima y deprime.

De pronto dejas pasar como muchas cosas, y que no consideras que era violencia, pero una mala palabra, una mala actitud, o sea, la violencia psicológica existe. Entonces que te digan 'no, ni estás tan bonita, o no, ni eres la más guapa', eso también es violentar", expresó Tania.

De igual manera Rincón recordó que en ese momento ella pensaba que era "natural", que no había nada de malo en esos hirientes comentarios hacia su persona, por lo que los dejaba pasar y les restaba la importancia que realmente tenían, guiada por los consejos de antes, de que si un niño te molestaba en la escuela era porque "le gustas".

Pero después de un tiempo descubrió que "no es algo normal", que el amor no tiene que ser así de "doloroso" que no debe de ser "trágico", sino todo lo contrario.

Yo pensaba que eso era lo natural porque creces con estos conceptos erróneos de que, es que el amor duele o es que te pelea porque le gustas, desde chiquitos (te dicen) ‘ay es que te está peleando porque le gustas’, y por supuesto que no, el amor no tiene que ser trágico, el amor no tiene que ser doloroso", aseguró.

Cambiando a temas más placenteros para la también actriz, habló sobre lo mucho que está disfrutando el ser mamá de dos, resaltando que se encuentra cuidando su alimentación, pero que no está a dieta, explicando que al estar en la lactancia

Fuente: Agencia México