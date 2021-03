María León impacta a Televisa al hacer esta fuerte confesión a 'Hoy': "Evítate esa bronca"

Ciudad de México.- La guapa cantante y actriz, María León, una vez más dejó impactados a sus millones de fans y a todo Televisa, pero no por su belleza que tanto la caracteriza, sino por una fuerte confesión que hizo en su entrevista en exclusiva para el programa Hoy.

Este lunes 29 de marzo, León apareció ante las cámaras del matutino de Las Estrellas donde le hicieron preguntas personales, como el hecho de que consideraba que era el mayor de los pecados, a lo que aseguró que "la gula", sonrojando al reportero al decir que no solo le "entra sabroso a la comida".

Tras esto, también habló respecto a su vida amoroso, señalando que no era una mujer celosa pues tenía mucha confianza en sí misma, diciendo que cualquiera que esté con ella sería muy afortunado de tenerla y si la dejaba irse era "mala suerte para él".

No, creo que podría ser más celosa, pero soy una persona muy enfocada, sobre todo a mi trabajo y a mis cosas, creo que eso me da mucha seguridad, para saber que si comparto con alguien, no soy dueña de ese alguien. La persona que esté conmigo va a estar con gusto y si decide no estarlo, pues mala suerte para él", aseguró la bailarina.