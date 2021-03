"Maté a mi mamá": Al borde del llanto, famosa conductora hace estremecedora confesión

Brasil.- Xuxa Meneghel, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo en Brasil, sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer en los medios compartiendo un polémico mensaje.

La también cantante y actriz de 58 años saltó a la fama internacional con su programa infantil Xou da Xuxa durante los 80's y 90's. Fue un fenómeno televisivo no solo en Brasil, sino también en países de habla hispana.

Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de Covid-19. Yo maté a mi mamá".

La conductora, quien se ganó el apodo de 'Reina de los Bajitos' continuó su crudo relato para advertir del coronavirus, al borde del llanto.

"Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel".

Según la expareja de Pelé, la decisión de sorprender con este mensaje fue despertar la conciencia de los brasileños que en este momento pasan por una tercera ola de contagios que parece imposible de detener y que aqueja al país del sur.

"Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19, los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono".

Como se recordará, la también actriz de 56 años de edad, perdió a su madre hace casi 10 años después de que su progenitora falleciera debido al mal del Parkinson, enfermedad que padeció por un largo tiempo.

Fuente: Agencia México e Instagram @xuxamenegheloficial