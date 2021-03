¡Pleito en Televisa! Galilea Montijo haría tremendo berrinche a productora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Tal parece que las tensiones dentro del programa Hoy van en aumento, pues dicen que en los foros de Televisa volvió a haber pleito entre la famosa conductora del matutino, Galilea Montijo, y su productora actual, Andrea Rodríguez, pues le habría hecho tremendo berrinche por esta razón.

Álex Kaffie una vez más dejó en evidencia que la relación entre los integrantes del programa Hoy no está tan bien, pues asegura que Montijo socavó la autoridad de la hermana de Magda Rodríguez, reusándose a disfrazarse como RBD, lo que sí hicieron el resto de sus compañeros.

Según el periodista, la jalisciense dijo que "no, no y no" iba a usar la clásica corbata y saco rojo de la Elite Way School, posición de la que no lograron sacarla y se salió con la suya, demostrando que su poder dentro de la empresa en muy grande.

Galilea Montijo se negó a usar el característico uniforme de 'RBD'. Sí, para apoyar la promoción del concierto «Ser o Parecer» la conductora debía portar tal atuendo el viernes en 'Hoy', sin embargo puso objeción. "¡No, no y no", rezongaba. Total que no hubo poder humano de convencer a la mujer mejor pagada de Grupo Televisa de vestirse como RBD", expresó Kaffie.

Pero no solo fue Montijo la que se salió con la suya, pues dijo que Andrea Legarreta pidió ese viernes 26 de marzo para no tener que usar el disfraz, y por ello no estuvo presente ese día.

Tal intransigencia es una muestra más de que en la televisora de San Ángel, Martha Galilea Montijo Torres hace lo que se le pega la gana. A la que tampoco vimos disfrazada de 'RBD' fue a Andrea Legarreta, pues «casualmente» el viernes no estuvo en el matutino de Las Estrellas", concluyó.

Fuente: Heraldo de México