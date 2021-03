Tras concierto de RBD, Anahí reclama a Televisa haber hecho esto contra compañero

Ciudad de México.- Después de que se transmitiera el concierto de Ser o Parecer de RBD el domingo, Anahí empleó su cuenta de Twitter para reclamarle a Televisa por haberle hecho un acto "injusto" hacia su compañero, Christopher Uckermann, causando un gran revuelo en redes sociales.

El pasado domingo 28 de marzo finalmente se transmitió el concierto tan esperado de RBD, el cual contó con la participación de Christipher, Anahí, Christian Chávez y Maite Perroni, y aunque fue todo un éxito las quejas no pudieron faltar, ya que la intérprete de 'Mía' señaló que la televisora recortó una escena que considera "la mejor" de todo el show.

¿Me perdí algo o no salió inalcanzable? La mejor versión que ha tenido esa canción en la historia RBD. No tienes una idea lo que te quiero y te admiro @christopheruck. Háganle como quieran. ¡Te llevaste el show!", expresó Anahí.

Al final la actriz solo dio las gracias por el apoyo del público y el trabajo de todas las personas que hicieron posible esto, destacando que no iba a volver a producir, causando un gran revuelo entre sus fans.

Bueno, no produzcas An. ¡Gracias a todos! Mil besos. ¡Una cosa más! Me falto ver al creador de todo, sin el cual nunca nada hubiera pasado @pedrodamianof", finalizó con sus tuits.