¿Adiós Televisa? Tras fuerte pleito, querido conductor de 'Hoy' estaría en la cuerda floja

Ciudad de México.- Una vez el programa Hoy se ve envuelto en una fuerte polémica, pues aseguran que otro de sus famosos conductores podría estar en la cuerda floja ante los altos mandos de Televisa, debido a un fuerte pleito con su productora, Andrea Rodríguez.

Desde hace semanas se dice que Arath de la Torre podría ser despedido del matutino de Las Estrellas, debido a que aseguran que no tiene feliz a la hermana de Magda Rodríguez debido a su raro sentido del humor, mismo que dicen tiene harto a todo el elenco.

Pero ahora se dice que otro en tener problemas con Rodríguez fue Raúl Araiza, supuestamente por haberlos obligado a disfrazarse al estilo reto, ya que él no quería hacerlo y se negó rotundamente, inventando docenas de pretextox.

Raúl Araiza no estuvo contento con la idea que se le metió a la conductora, de celebrar el día retro y decidió disfrazar a sus conductores, básicamente Raúl argumentó que el pantalón se le veía muy mal, se veía muy feo, etc.", dijo el canal de YouTube.

Finalmente señalaron que 'El Negro' tiene semanas molesto con la tía de Andrea Escalona por no defenderlo cuando lo buscaron para hacer una novela que no quería hacer, algo que ya lo llevó a tener problemas con otros ejecutivos y productores, como Lalo Suárez, el de Miembros Al Aire.

Supuestamente esto lo tendría muy cerca de ser despedido, aunque al ser uno de los conductores más queridos y antiguos estarían dudando al respecto.

Se dice que Araiza no está contento en el programa, está molesto porque su productora no lo defendió ante los altos mandos de Televisa y culpa a la productora de que el día de hoy tenga que hacer una telenovela que no quería hacer. Se dice que ya tuvo problemas con Lalo Suárez", aseguró Arguende TV.