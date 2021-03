Desde Televisa, Andrea Legarreta rompe el silencio y revela si Erik Rubin le fue infiel

Ciudad de México.- Luego de que Erik Rubín revelara durante una entrevista para el famoso youtuber 'Escorpión Dorado', que cuando era muy joven sostuvo un encuentro íntimo con la actriz Salma Hayek, la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, salió en defensa de su esposo.

A su salida de las instalaciones de Televisa, la conductora del matutino fue interceptada por varios reporteros que cuestionaron acerca de las declaraciones que hizo el cantante y que especulaba una posible infidelidad hacia su relación.

"Son situaciones que hemos platicado, nos hemos reído juntos, nos divertimos, todos lo sabemos y no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie ni nada", aseveró la también actriz.

Sobre si ella sabía de la relación íntima entre Salma y su marido, Andrea comentó:

Además, aseguró que mucho de lo que ahí se había dicho ya había sonado en muchos medios, que no era algo que les debería de asustar en este momento, porque no se trata de ninguna novedad.

Andrea también recordó cuando Hayek inició su carrera en México, que muchos de ellos ya estaban en Televisa y hoy se sorprenden porque Salma es muy famosa y se olvidan de que inició junto con ellos: "Es muy famosa en el mundo, si no ni estarían aquí", recalcó.

Por otra parte, comentó que la gente sabe que Erik "siempre ha sido un desm..." por lo que no deberían de asustarse con los trapitos al sol que saque.

Ante la pregunta directa sobre si su esposo habría pecado de indiscreto en sus declaraciones sobre la veracruzana, Andrea Legarreta explicó que cada quien sabe a lo que va al programa del 'Escorpión', y que todo se vale.

"Y ahora gracias a Dios, quién es Erik, es un músico reconocido, talentoso, chambeador, es un hombre de trabajo, o sea, es una muy buena persona, es un gran padre, un gran ejemplo para sus hijas, creo que, en buena onda chicos, no se pueden hacer las cosas más grandes de lo que son", recalcó la conductora.

Finalmente, Legarreta manifestó que todas las aventuras de su esposo fueron antes de que la conociera, por lo

que no les da ninguna importancia; "Y claro que estaba en el grupo más famoso de México, en donde obviamente tenía las puertas abiertas para muchas cosas.

Si en aquel entonces probó, tomó, hizo o deshizo, pues es su bronca, no estaba yo ahí, a mí no me pinto el cuerno, a mí no me engañó, o por lo menos que yo me haya enterado", concluyó.