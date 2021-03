Exconductora de Televisa habla sobre la infidelidad de su pareja con su amiga

Ciudad de México.- Después de que se dijera que su pareja le estaba siendo infiel con una amiga y compañera de trabajo en el Heraldo TV, mientras ella lo buscaba preocupada al creer que estaba "secuestrado", Virginia Ramírez, exconductora de Televisa, rompe el silencio y habla al respecto de la situación.

El pasado martes 2 de marzo, TV Notas compartió una entrevista en la que aseguran que Ramírez hizo toda una movilización policíaca preocupada por la seguridad del padre de su hijo, Miguel Serrano, quien supuestamente estaba en un hotel con Brenda Peña, a quien le armaría un escándalo, incluso que la golpeó.

Ante dicha información, la famosa exconductora decidió emplear su cuenta de Instagram para hablar respecto a lo que se dijo, asegurando que todo lo publicado era una "mentira" y que su relación con Serrano era estable y estaban tratando de hacer lo mejor para su hijo.

De igual manera expresó que estaba molesta por la manera en la que degradaban las oportunidades laborales de una mujer, destacando que tenía un compromiso de fomentar la igualdad y los derechos hacia la mujer.

No he tenido, ni mantengo ningún conflicto con ninguna conductora, el vínculo personal y profesional siempre ha sido cordial y amigable. Rechazo la información que presenta este medio, Miguel no es un hombre casado, y jamás lo ha sido, yo nunca he agredido o me han agredido físicamente como lo señalan", finalizó.