Tras irse de México y sobrevivir al Covid-19, actriz regresa a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 3 de marzo, una muy querida actriz de Televisa volvió a unirse al programa Hoy, después de haber un año bastante complicado al luchar y sobrevivir contra el Covid-19, además de haberse ido de México por un fuerte motivo.

Maribel Guardia se presentó al famoso matutino y confesó que en el 2020 salió de México y se fue hacia Costa Rica para visitar a su madre, ya que tenía alrededor de un año sin verla, por lo que ya le urgía ese viaje, además de que en su lucha contra el coronavirus casi pierde a su esposo.

Guardia antes y un tiempo durante la pandemia, fue una invitada regular en Hoy, pero desde el pasado mes de noviembre del 2020, cuando falleció Magda Rodríguez, dejó de aparecer en la emisión y en su regreso explicó los fuertes motivos.

Estoy feliz de que me hayan invitado. Me dio Covid-19 y me fui a visitar a mi mamá a Costa Rica, tenía un año sin verla y fue muy bonito", dijo la actriz.