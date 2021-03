Tras rechazo de Jorge Salinas, hija de Andrea Noli tiene nuevo proyecto en ¿Televisa o TV Azteca?

Hija no reconocida de Jorge Salinas tiene trabajo en Europa. Foto: Internet

Ciudad de México.- Durante este miércoles 3 de marzo el periodista de espectáculos Álex Kaffie anunció que Valentina Noli, hija de Andrea Noli, cuenta con un importante proyecto en puerta.

Durante el año 2006, la querida actriz de TV Azteca y Jorge Salinas protagonizaron uno de los mayores escándalos de artistas mexicanos, pues ella confesó que estaba embarazada del galán de Televisa, sin embargo, él nunca aceptó.

También lee: Golpe a 'Ventaneando': Desde Televisa, conductores de 'Hoy' se burlan de Pati Chapoy en vivo

Luego de esta delicada situación, Noli se ha encargado de criar a la niña mientras Jorge sigue sin reconocer su paternidad y ahora rehace su vida al lado de su nueva esposa Elizabeth Álvarez.

Pese a no contar con una figura de padre, Valentina ya es toda una señorita y recientemente firmó contrato con la agencia Look, la cual ya le consiguió trabajo pero no en Televisa, ni TV Azteca sino en Europa.

Te podría interesar: Tras hundirse en vicios y un divorcio, desaparecido actor vuelve a Televisa y revela esto en 'Hoy'

Así lo reveló Kaffie a través de la columna que escribe en El Heraldo de México y señaló que Valentina sigue los pasos de su madre, pues Andrea inició como modelo y posteriormente llegó a la actuación.

Su madre y padre, Andrea Noli, está orgullosa de que ya tenga proposiciones de trabajo en el continente europeo. Y es que no ha transcurrido ni un mes de que Valentina Noli fue firmada por la agencia de modelos Look ¡y ya tiene ofrecimiento laboral en Europa!", escribió.

Fuente: El Heraldo de México