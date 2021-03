¡A lo Niurka! A sus 52 años, Consuelo Duval revelaría su amor por un hombre menor que ella

Ciudad de México.- Desde hace unos días, Consuelo Duval ha provocado controversia con una serie de publicaciones en redes sociales.

Recientemente la conductora de Netas Divinas ha compartido historias y post en su cuenta de Instagram dando a entender que se encuentra en una relación o a punto de tenerla.

Por medio de imágenes y frases, la intérprete de 'Federica' en La Familia Peluche envía mensajes subliminales que desatan furia entre sus seguidores quienes esperan pronto la noticia de una nuevo amorío.

A veces quisiera cantar la de A mi me gustan mayores, pero luego me acuerdo que la mayo soy yo y se me pasa", escribió la famosa en sus historias.

Seguido de eso, en otra imagen aparece un apuesto joven que, al parecer le obsequió algunos detalles a la estrella y, según Consuelo, el galán podría estar confundiendo sus sentimientos ante tanta atención.

Este cab... me está confundiendo con sus regalos", se lee al pasar la cámara por el joven y los regalos.

Hasta el momento, Duval no ha dejado nada claro pero, evidentemente, el público se mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el corazón de la artista.

Fuente: Instagram @consueloduval