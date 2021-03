Drama en Televisa: Famosa actriz amenazaría a productora para contratarla

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa hay un nuevo drama en puerta, pues hace poco aseguraron que Claudia Álvarez, famosa actriz de Televisa, movió sus influencias con Emilio Escarraga, alto mando de San Ángel, para obligar a la productora Rosy Ocampo de aparecer en Vencer el Pasado.

Álvarez fue parte de Vencer el Desamor, la segunda parte de la sega Vencer creada por Ocampo, por lo que presuntamente al estar tan contenta con su papel principal de 'Ariadne' en el drama, habría hecho que Emilio amenazara a la productora con despedirla para obtener un puesto.

Según Chacaleo, la esposa de Billy Rovzar consiguió que le dieran una aparición especial pese a que su personaje no estaba contemplado, diciendo que lo mismo pasó en la novela anterior, en el que ella no habría aparecido de no ser por Escarraga.

Los problemas apenas comienzan para la productora Rosy Ocampo, la cual pensaba que ya se había librado de Claudia Álvarez, pero como las influencias de la actriz son del más alto nivel en Televisa, no hubo más remedio que integrarla al elenco de la nueva telenovela de Vencer el Pasado en su tercera entrega dentro de la saga denominada 'Vencer'", señaló el canal de YouTube.

Finalmente el canal aseguró que el elenco se encuentra muy inconforme con la situación, ya que aseguran que Claudia quiere darle más participación a su personaje y cambiaría varias cosas del guión original, lo que todos tendrían que acatar si no quieres ser despedidos por Emilio.

El clima de producción ya comenzó el clima de tensión cuando se supo que Claudia Álvarez también estaría ahí, por lo que solo es cuestión de tiempo para que la actriz privilegiada comience a intervenir en cuanto a su participación y en la historia en general", aseguró Chacaleo.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo