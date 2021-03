Eduardo Santamarina abre su corazón y revela que le pusieron los cuernos ¡con su mejor amigo!

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para Yordi Rosado, el actor Eduardo Santamarina abrió su corazón y dio fuertes declaraciones acerca de su vida privada.

El exconductor de Miembros al Aire reveló el momento en el que su primer novia formal le fue infiel ni más ni menos que con su mejor amigo, lo cual le provocó mucha decepción.

Mi novia de la secundaria, Verónica, me pone los cuernos con mi mejor amigo. Me costó terapia, incluso, superar eso ¿eh? fue algo que me marcó mucho...Eso me marcó mucho y dije 'no vuelvo a pasar una decepción de ese tamaño'", narró el actor.