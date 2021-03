"El asco que me dan": Tefi Valenzuela rompe el silencio tras recibir disculpa de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela aprovechó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje a horas de que su agresor Eleazar Gómez, le ofreciera una disculpa pública tras golpearla y casi estrangularla en noviembre del pasado 2020.

A través de sus historias de Instagram, la guapísima artista mostró que no está nada contenta con lo que ha pasado en los últimos días, luego de que su agresor quedará en libertad tras admitir frente a las autoridades que sí la había atacado.

Buenos días, acá tratando de ser positiva y evitando vomitar del asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios dame paciencia”.

Previo a este mensaje, la modelo y cantante originaria de Perú también colocó una reflexión en la que se lee el siguiente mensaje:

Ojalá que te des cuenta que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte, que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú eres el control de tu vida, y que a partir de hoy puedes acercarte cada vez más a esa vida que tanto anhelas”.