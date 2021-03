¡Pleito en TV Azteca! Integrante de 'VLA' hace pedazos a participante de 'Survivor': "Inventada"

Ciudad de México.- Después de que se informara que Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, reconocido actor de Televisa, formaría parte de Survivor, uno de los integrantes de Venga la Alegría no dudó en hacerla pedazos con sus comentarios, asegurando que le diría sus verdades en el reality de TV Azteca, llamándola "inventada" en el programa de Flor Rubio.

Hace poco, Rubio reveló que Bella se había contactado con ella antes de irse a las playas del famoso programa que suplirá a Exatlón, para quejarse de los comentarios que hizo Gabriel Cuevas, uno de los integrantes del matutino que también ingresó al reality.

Al parecer la madrasta de Gabriel García Márquez estaba molesta por lo que dijo Cuevas de ella, señalando que la hizo sentirse violentada como mujer, ya que él le cuestionó su edad y señaló que había olvidado las cenizas de su difunto esposo por ir con otra persona.

Yo estoy preocupada porque Gabriel todavía no entra a ‘Survivor’ y ya está generando mucha controversia. Me llamó Bella de la Vega (el fin de semana pasado), que es una de las participantes de ‘Survivor’ y me llamó un poco consternada por los comentarios que ella considera fuera de tono, en su contra, por parte de Gabriel", dijo Flor.

La conductora aprovechó el espacio para disculparse con la integrante de Survivor en nombre de su compañero, destacando que espera que en la competencia las cosas mejoren.

Más sentida estará cuando entre al reality y le diga sus verdades… ¿ah verdad? ¿Saben a mi qué me pasa? Que soy muy enemigo de la gente inventada, y Bella de la Vega es una inventada punto, inventada. Nos guste o no es una mujer que le echa ganas al ejercicio, pero en su mundo no me gusta cómo se maneja y se me hace raro que te reclame a ti cuando me puede reclamar a mi", dijo en su momento Gabriel.