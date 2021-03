Adiós 'Jukilop': Juan de Dios Pantoja hace romántico detalle a una chica que no es su esposa

Juan de Dios Pantoja hace detalle a una chica que no es Kimberly Loaiza. Foto: Internet

Ciudad de México.- Juan de Dios Pantoja parece no tener fin, pue aunque el aparecer con una chica que no es Kimberly Loaiza parecía suficiente, para él no resultó igual.

El famoso youtuber y cantante reveló en redes sociales que tuvo un romántico detalle con una mujer que claramente no es su esposa, pues aún cuando con la 'Lindura Mayor' se convirtió en padre, tal parece que hay alguien más importante que sí merece sus muestras de cariño.

A través de su cuenta de Twitter fue el mismo JD Pantoja el que con fotografías se encargó de mostrar que le regaló las flores a una hermosa niña, pero no se trata de alguna tercera en discordia puesto que se trata de su pequeña y única hija, Kima.

Te mereces todo lo bonito del mundo", escribió.

Mientras que se ve a la pequeña bastante feliz por el acto que su padre tuvo con ella, demostrando ante los millones de integrantes de la familia de 'Jukilop' que es todo un romántico y detallista.

Fuente: Twiiter @Juandedios_P