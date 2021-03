Con fotos nunca vistas del 'Gallo de Oro', Valentina Elizalde da importante mensaje de su carrera

Ciudad de México.- Durante los últimos días, Valentina Elizalde ha sido víctima de múltiples críticas, pero a pesar de todo se ha visto con las ganas de salir adelante, aunque al parecer hace muy pocas horas el proceso se le empezó a complicar.

La hija de Valentín Elizalde conoce a la perfección el legado que su fallecido padre dejó y ante eso no hay nada que ella pueda cambiar, pero el mostrar siento interés por dedicarse a la música la tiene sufriendo, por ello, prefirió dar un importante mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram es donde Valentina compartió fotografías nunca antes vistas del 'Gallo de Oro' y así obteniendo suficiente atención, logró dar un importante mensaje sobre su vida y carrera al ser hija de tan grande ícono.

"Mi única intensión es seguir su legado y no dejar que ni su persona, ni su música quede en el olvido. No lo presumo porque fue muy famoso, yo lo presumo porque fue parte de mi vida y una gran persona, si él no hubiera sido famoso lo presumiría igual", destacó Valentina.

Mientras que hizo saber ante miles de internautas que no se cuelga de la fama del artista, motivo por el que mejor deberían de criticar a las personas que si lo hacen y quieren vivir de él "cuando no tienen derecho".

Él me abrió muchas puertas y lo agradezco, pero yo he seguid con mi vida por mis propios méritos", concluyó.

Fuente: Instagram @valentina__elizalde