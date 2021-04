Danna Paola interpretaría a famosa exnovia del 'Sol de México' en 'Luis Miguel: La Serie'

Ciudad de México.- Desde hace muchos años se sabe que Alicia Machado vivió un tórrido romance con Luis Miguel, por ello la exmiss Universo no dudó cuando se le cuestionó quién quisiera que la personificara en la bioserie del 'Sol de México', a lo que contestó: "Danna Paola".

La actriz fue captada por medios de comunicación el pasado fin de semana y fue ahí en donde la venezolana descartó que sea tiempo de que se cuente su vida en una serie, pero se desvivió en halagos al querer que la actriz de Élite sea la encargada de darle vida en la producción que se transmitirá por Netflix.

Me gustaría Danna Paola, que si se hace mi personaje en la serie de Luismi, me gustaría que Danna me interpretara a mis 18 años".