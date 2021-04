¡Desmienten a Meghan y Harry! Obispo asegura que no se casaron antes como asegura la pareja

Reino Unido.- La entrevista que los exroyals Meghan Markle y Harry ofrecieron a la periodista Oprah Winfrey en la cual hablaron de todo lo que ocurre al interior del Palacio de Buckingham, sigue dando de qué hablar, pues en ella aseguraron que contrajeron matrimonio antes de la ceremonia que fue televisada el 19 de mayo del 2018.

No obstante, el arzobispo de Canterbury aseguró que la boda privada que los exduques de Sussex aseguran haber tenido no fue real, por lo que la ceremonia oficial continúa siendo la organizada por la Corona británica.

En entrevista con un medio italiano, Justin Welby, arzobispo en cuestión, aseguró que sí tuvo varias reuniones privadas con la pareja, pero estas no fueron con la finalidad de casarlos antes de la ceremonia oficial.

Firmé ese día el certificado de matrimonio, es un documento legal y habría cometido un delito grave si no lo hubiera celebrado ese día. La boda legal fue el sábado y no voy a revelar lo que pasó en otras reuniones", destacó.

La declaraciones de Welby contradicen lo expuesto por Markle a principios de marzo, pues la exactriz insiste en que durante esas reuniones el hijo menor de Lady Diana y ella intercambiaron votos en privado y la ceremonia oficial fue para cumplir con el protocolo.

Tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe. Llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Ese será el espectáculo para el mundo, pero nosotros queremos un momento solo para nosotros dos'", dijo Markle a Winfrey.

Fuente: Chicago Tribune, Excélsior