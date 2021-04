¿Dónde está Marcela Basteri? Luis Miguel mantendría en hermetismo el paradero de su madre

Ciudad de México.- A escasos días de estrenarse la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ha causado controversia las especulaciones de que el cantante Luis Miguel sí conoce el paradero de su madre Marcela Basteri, situación que ha conmocionado a lo fanáticos de Netflix.

De acuerdo al escritor Javier León Herrera, autor de los libros biográficos Luis Mirrey, Luis Miguel y Oro de Rey, el

cantante realizó un arduo trabajo de investigación para descubrir dónde se encontraba su mamá, pero tiene motivos para no revelar esta información.

Luis Miguel sabe todo respecto al asunto, es todo lo que te puedo decir, pero desde luego, todo lo que sucedió él lo sabe fehacientemente. O sea, si alguien está esperando que alguna vez salga el propio Luis Miguel a decir tajantemente lo que yo pueda decir, eso no va a pasar jamás, y Marcela no va a aparecer", dijo el León Herrera en entrevista para el programa Ventaneando.

"No puedo revelar más detalles de lo que yo he podido conversar con los hijos (de Marcela), pero me consta fehacientemente que

es algo que les duele profundamente”, agregó el también periodista español.

Al ser cuestionado sobre si fue Luisito Rey quien le informó al intérprete de Oro de Ley sobre el paradero de Basteri, Javier explicó: "Luisito Rey jamás de los jamases les contó a sus hijos lo que había sucedido, todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque había una investigación, esa ha sido su fuente y única fuente de información que ha tenido al respecto.

No tengo ninguna constancia de ninguna naturaleza de que Luis Rey le pudiera contar nada y menos todavía en su agonía porque estaba en coma inducido total y absoluto del que nunca se despertó. Contrató a investigadores privados, que había más, no solo israelitas, había de alguna otra nacionalidad, y a partir de todo eso se elaboró un expediente”.

Finalmente, Javier León Herrera desechó la posibilidad de que Honorina Montes, la indigente argentina, pueda ser la madre desaparecida del 'El Sol'.

"Es imposible que sea Marcela, pero ya al escucharla lo primero que deduces es que es una señora no solo española sino asturiana, como evidentemente poco después se demostró..."

",,,Desafortunadamente no va a aparecer Marcela, el mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos es respetar su memoria y hacer una oración por ella, y no hay más", remató.

Fuente: Agencia México