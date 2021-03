Esmeralda Pimente da importante mensaje en Instagram y conmueve a fans

Ciudad de México.- La famosa y guapa exactriz de Televisa, Esmeralda Pimentel, nuevamente logró causar un gran revuelo en sus redes sociales, pues tras promover sus movimiento feministas, empleó su cuenta de Instagram para dar un importante mensaje a sus millones de seguidores, dejándolos conmovidos.

Pimentel, empleó su cuenta de Instagram para hablar sobre el amor propio y lo importante que es en el mundo actual, señalando que aunque hubiera mucho temor, se podía salir de este y seguir avanzando pese a las dificultades.

Para ello compartió un precioso poema en el que se señala que estando en las profundidades del miedo se pueden encontrar cosas maravillosas y encontrarse uno mismo de la mejor manera.

En la noche más oscura, Me adentré en mi bosque, Acompañada de lobos y tambores de fuego. Bajo la luz de luna llena, Me sumergí en las profundidades del miedo... En el fondo de aquel océano pesado y oscuro, me encontraría con la criatura más majestuosa que he visto hasta ahora", recita el escrito.