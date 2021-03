Famoso actor de Televisa admite que golpeó a su novia y asegura arrepentirse: "No lo vuelvo a hacer"

Ciudad de México.- El actor Rodrigo Vidal asegura estar arrepentido de los errores que cometió hace algunos años, entre ellos haber agredido físicamente a su entonces novia Victoria Hernández.

A través de una reciente entrevista, que fue retomada por TVNotas, el intérprete de múltiples melodramas de Televisa dijo que ahora busca ser un ejemplo para sus tres hijos, por lo que está totalmente de haber agredido a su expareja.

Fue un grave error, no vuelvo a hacerlo y tengo 3 chamacos y debo dar un buen ejemplo, por eso es que lo dije a cámara también, ha sido un proceso de descubrir que con los años la gente también muy noble me ha perdonado, es un público con el que vivo muy agradecido", explicó.

Asimismo, Rodrigo recordó la dura etapa que vivió luego de divorciarse de Michelle Morán, pues tenían un negocio juntos, pero tras la separación, ella se quedó con todo.

Teníamos una agencia de talentos, esa se la quedó ella y yo abrí otra 'Happy Entertainment Group'. Yo me fui sin nada, como debe ser vaya. Me salí con mi coche y lo que cupo de ropa en la cajuela, pero me he reinventado... muchas veces he perdido todo", añadió.