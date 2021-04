¿Por chismes? Antes de llegar a TV Azteca, Laura G habría sido despedida de Televisa

Ciudad de México.- Una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría es, sin lugar a dudas, Laura G. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito en TV Azteca, su fama despuntó en Televisa.

La comunicadora estuvo en el famoso programa Sabadazo, al lado de Omar Chaparro y también acompañó al periodista Carlos Loret de Mola en Primero Noticias.

En entrevista con el youtuber, el Escorpión Dorado, Laura indicó que uno de los motivos de su salida del noticiero matutino era la exclusividad que tenía que cumplir con la televisora, y que no le pareció.

"Me la aplicaron horrible. estaba en el noticiero y un día me mandan a hablar de un tema de exclusividad. Cobraba en el noticiero y aparte la exclusividad, pero más allá de que te dieran dinero era 'soy exclusiva de Televisa'. De ahí, no te suben más del 100 por ciento", mencionó la conductora.

La famosa fue cuestionada acerca de su relación actual con Loret de Mola, de quien fue compañera en el noticiero, a lo que ella respondió en tono de broma: "cabañas nada, ya pura ciudad mejor". Esto en referencia a cuando ambos comunicadores fueron captados por la revista TV Notas juntos en una cabaña escondida en la Marquesa, Estado de México.

Este evento desató mucha polémica debido a que se rumoreaba que Laura G y Loret mantuvieron una relación por más de un año, a pesar de que él estaba casado.

Tiempo después, la presentadora desmintió los rumores y confesó que sí fueron a la cabaña, pero que ahí se encontraba todo el equipo del programa.

Laura reveló que el principal motivo de su salida fue un rumor sobre que había agredido a una de sus compañeras y que por ello fue despedida.

"Durante mucho tiempo estuve ahí, me corrieron del noticiero. Hubo un tema de que yo le había dado un zape a una compañera; los productores dijeron 'aquí este noticiero no es una verdulería y se van las dos'" agregó.

Fuente: Canal de YouTube de Escorpión Dorado