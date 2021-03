Tragedia en Televisa: Bebé de Ingrid Martz sufre grave caída y termina con dos dientes rotos

Ciudad de México.- La guapísima y querida artista, Ingrid Martz, dejó en shock a sus miles de admiradores y fans de redes sociales debido a la fuerte revelación que hizo recientemente pues su hija Martina sufrió un grave accidente.

La intérprete de múltiples melodramas de Televisa explicó que la bebé tuvo una caída desde un sillón y que aunque no parecía tener algo de consecuencia, en realidad se le rompieron dos dientes.

Ingrid contó que la niña "se ha caído mil veces más fuerte y no le ha pasado nada", pero en esta ocasión que se encontraba dormida en un sofá "muy bajito", no corrió con la misma suerte.

No se pegó fuerte o no pareció que se pegara fuerte, no hizo drama ni lloró muchísimo, ni nada… de pronto sí vi que tenía un poquito de sangre en la boca, pero me parecía súper raro porque de verdad no fue un golpazo", aseguró la también actriz de TV Azteca.