Vicente Fernández Jr. se le va con todo a Anel Noreña por criticar su relación con una joven

Ciudad de México.- Hace algunos días se reveló que Anel Noreña criticó a la joven novia de Vicente Fernández Jr. e incluso a él por ventilar su amor en redes sociales, sin importar las reacciones que los internautas tuvieran a ello.

Pese a que Mariana González no se quedó callada por los comentarios que la exesposa de José José le hizo, es el cantante quien no había dado su opinión al respecto, pese a que Anel le tiró con todo con el fin de irse en su contra.

La actriz había mencionado: "Eres un muchacho muy atrevido para hacer eso en Instagram (refiriéndose a las fotos que comparten). Te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía. Esos de tu mujer son solo para ti y no tienes que presumirlo en las redes porque se va a ir con otro".

Motivo que llevó a 'La Oveja Negra' a dar su opinión al respecto y responder de la forma en que se le fue con todo a la mamá de José Joel, pues lo primero que tenía que hacer y que siempre hace es defender a su novia.

"La señora merece mis respetos por ser una señora mayor de edad, si acaso la he visto dos veces en mi vida. Y para opinar o decir que le interesa lo que tiene que ver conmigo yo creo que no tiene ninguna razón y tampoco tengo ninguna para que me importe lo que opina ella", mencionó el Jr.

Mientras que respecto a la envidia que otros hombres le tendrían este opinó: "El sexo masculino quisiera estar en el lugar que estoy yo y muchas mujeres la han criticado porque quisieran ser ellas por la calidad de persona que es, no por qué esté conmigo. Ella ha logrado muchas metas en su vida y es lógico que la gente la envidie", concluyó el artista.

Fuente: Instagram @chamonic3 y @vicentefdzjr9