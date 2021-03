Abandono, abuso sexual y psiquiátricos: Así fue la vida de este atleta 'Exatlón' antes de TV Azteca

Ciudad de México.- Uno de los más queridos atletas del Exatlón hace poco decidió abrir su corazón frente a las cámaras de Ventaneando, donde reveló que tuvo una "niñez oscura" y que sigue "vivo de milagro", pues antes de llegar a TV Azteca y ser el hombre que es hoy, sufrió de abandono, abuso sexual y visitó varios psiquiátricos.

El pasado domingo 28 de febrero, Pascal Nadaud fue el nuevo eliminado del famoso reality deportivo, por lo que desde el martes 2 de marzo hasta este jueves 4 de marzo, se ha presentado en varios programas, como Venga la Alegría y el vespertino de Pati Chapoy, donde habló abiertamente de su pasado.

Nadaud en vivo relató que cuando tenía alrededor de seis años, sus padres se separaron y se mudó de Francia a México, donde su madre lo abandonó con su abuela y el esposo de ella, quien por cuatro años abusó sexualmente de él, haciendo su infancia un "infierno" del que no pudo hablar hasta muchos años después.

El exintegrante de 'Héroes' detalló que cuando finalmente se animó a hablar, nadie quería creerle, pero lo que más le dolió fue ver como su hermana sufría ante la "destrucción" de la imagen del "abuelo perfecto" que ella tenía, algo que lo hizo sentir como un estú... por querer hablarlo.

Mi abuelo era un italiano que al final era alcohólico. Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé, él ya estaba muerto. Ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, ni siquiera es un dolor físico, es un dolor (que) te comprime, te sofoca, te abruma, no sé, es difícil expresar un dolor de ese tipo", dijo Pascal.

El reconocido jugador de rugby señaló que aún ahora no entiende por qué tuvo que pasarle eso a él, pero que busca cerrar el ciclo y continuar con el éxito que se ha construido con esfuerzos, destacando que comprendió que solo tenían la culpa la persona lo violó, la que se hacía "la sorda", su padre al que nunca le importó él y su madre por haberlo "abandonado" con un "depredador" y vivir una vida de "desma...".

Para concluir, 'Blue Viper' señaló que sus abuelos ya están muertos, que hace muchos años no ve a su padre y es una persona con la que no le gustaría relacionarse jamás y que su madre se encuentra en un psiquiátrico que él mismo tuvo que buscar y que ahora está pagando por que es lo "correcto" no porque la ame.

Fuente: TV Notas y Ventaneando