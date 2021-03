Actor de Televisa revela que Eduardo Yáñez le 'robó' su papel en 'Si nos dejan': "Fue devastador"

Ciudad de México.- El aclamado actor Alexis Ayala rompió el silencio para hablar de su protagónico en Si nos dejan, melodrama de Televisa que en un principio sería encabezado por el galán Eduardo Yáñez.

Debido a que su compañero abandonó el proyecto de un momento a otro, Alexis confesó durante su encuentro con los medios afuera de la televisora de San Ángel que ser elegido para el remake de Mirada de Mujer lo tomó totalmente por sorpresa.

Estaba yo en mi casa, de repente sonó el teléfono, era la oficina de mi manager... me dicen '¿cuándo acabas?', y yo '¿cuándo acabo qué?', (me responden) '¿cuándo acabas (la telenovela) Quererlo Todo?', (contesté) '¡ah!, mañana’. (y me informan) ‘empiezas el lunes’. Y yo '¿qué?… ¿qué empiezo el lunes?', me dicen 'Si nos dejan, empiezas el lunes'”.