¡Crece la familia Telemundo! Famosa conductora de 'Hoy Día' revela su avanzado embarazo

Miami, Florida.- La pandemia por el Covid-19 ha generado que muchas personas en el mundo cambien su forma de pensar. Tal es el caso de Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', quien pospuso su sueño de ser madre por tres años debido a compromisos laborales.

La conductora de Hoy Día, en Telemundo, confesó que tras una profunda reflexión, decidió priorizar sus decisiones con base a su alrededor y se dispuso a planear su embarazo.

Lee también: ¿Embarazada? Adamari López causa revuelo al lucir su vientre abultado en 'Un Nuevo Día'

Muy independiente de lo que iba a pasar en mi carrera en Miami, sentía que era el momento perfecto para empezar un proceso de embarazo", declaró en exclusiva para la revista People en Español.

A sus 40 años de edad, la conductora mexicana inició un tratamiento de fertilización in vitro, tras 7 años de matrimonio con el programador de radio Gerardo López. Chiqui, decidió someterse a este tratamiento porque consideró que le ofrecía las mayores probabilidades de quedar encinta.

Tengo la gran fortuna que fue mi primer tratamiento, mi primera aplicación y pegó", dijo llorando. "He sido muy afortunada porque muchas mujeres lo intentan y no pueden, y Dios me dio la oportunidad de ser mamá y eso me tiene muy feliz y muy agradecida", agregó.

La rubia, quien ya tiene 14 semanas de embarazo, quiere que su historia sirva para aconsejar a las mujeres que desean convertirse en madres, y que por miedo y desinformación no saben de los procesos que existen.

La conductora busca que se animen a realizar un tratamiento de fertilidad. Además, aseguró que con fe y esperanza todo se puede lograr; incluso cumplir el mayor sueño en la vida, tal y como era en su caso.

También te podría interesar: Tras dejar Televisa y TV Azteca, exintegrante de 'Hoy' se une a 'Un Nuevo Día'

La famosa presentadora reveló que su compañera y amiga Adamari López estuvo siempre presente animándola y también le prestó una imagen de la Virgen de la Dulce Espera, para que le concediera su bendición. Por ello, Stephanie la trajo a su lado durante el largo proceso.

En este contexto, detalló que ha padecido algunos achaques del embarazo, pues asegura que todo el día se siente cansada y con sueño; además de que está obsesionada con la comida y el refresco.

"Comadre, estoy comiendo lo que nunca he comido", dijo entre risas. "Me estoy tomando un refresco todos los días. Se me antoja todo lo que no debo comer, lo que no comía en mi menú. Ahora se me antoja el burrito con frijoles..". Y agregó: "Ahorita no me pongo un bikini como la Natti Natasha, no tengo el glamour. Quiero que me traigan un chocolate y una dona aquí a un lado".

Fuente: People en Español