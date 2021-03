"Imbéciles, lávense el hocico": Gustavo Adolfo 'destroza' a YosStop en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante mostró su profundo descontento con los youtubers por su larga lista de delitos, principalmente con YosStop, a quien no dudó en 'destrozarla' durante la emisión en vivo de Sale el Sol, por la reciente denuncia de difundir contenido sexual de un menor de edad.

El pasado miércoles 3 de marzo trascendió que una joven interpuso con la Fiscalía de la CDMX una denuncia de que cuatro hombres abusaron de ella sexualmente y que la youtuber difundió dicho video, además de haberle causado un daño psicológico por burlas en su contra.

Podría interesarte: Denuncian a la youtuber YosStop por abuso sexual contra una menor de edad

Más detalles sobre la denuncia a la youtuber #YosStop por posesión y difusión de pornografía infantil...#PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/RQJ6yL5NHo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 4, 2021

Mientras que Ana María Alvarado daba los detalles de lo que era acusada Yos, Gustavo se notaba muy molesto y cuando le dieron la palabra, solo pudo arremeter en contra de la acusada y de otros de sus colegas, como Rix, asegurando que no tenía idea de lo grave que había hecho, tras lo que Álex Kaffie dijo que antes de haber hablado y compartido algo mejor se hubiera "lavado el hocico".

Con esta señorita qué poca empatía, que poca solidaridad de género, al difundirlo y burlarse de otra compañera. El gran problema es que en las redes sociales no había una regularización. Lo que les parece chistoso o les monetiza lo comparten", dijo Gustavo. "Es gente vil. Primero deberían lavarse el hocico antes de hablar", añadió Kaffie.

Podría interesarte: Gustavo Adolfo arremete en 'Sale el Sol' contra abogados de Rix por empujar a reportero: "Pelados"

De igual manera, el periodista dijo que mucha culpa la tenían las autoridades por no imponer o regularizar leyes en las que castigaran este tipo de situaciones que desde hace años suceden, asegurando que los influencers no sabían nada sobre ética y exigían cosas que no se merecían.

Hay cada fulanete en YouTube que por la falta de regularización hacen cyberbullying y amenazan de manera abierta: 'Y ahora me piden perdón Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen', ¿tú imbécil quién te creen que eres para pedir?", finalizó Infante.

Podría interesarte: ¡Insólito! Gustavo Adolfo Infante confiesa haber sido víctima de acoso sexual

Fuente: Twitter @saleelsoltv