¡Qué crueldad! Aislinn Derbez exhibe y humilla a sus hermanos en Instagram

Ciudad de México.- La actriz Aislinn Derbez se caracteriza por ser una mujer de mente abierta, amante de la naturaleza y muy espiritual; sin embargo, algo que no puede ocultar es sin duda su apellido y con ello sus destacados genes que la hacen comportarse con la misma ocurrencia que su padre Eugenio Derbez y sus hermanos.

Son precisamente Vadhir y José Eduardo Derbez quienes estuvieron como blanco de burla y al mismo tiempo regaño por parte de su hermana mayor. A través de sus historias en Instagram, la expareja de Mauricio Ochmann apareció para mofarse de los caballeros por un destacado detalle en su cuerpo.

Resulta que ambos artistas tienes tatuajes en sus extremidades, sin embargo, no son muy agradables a la vista de la famosa, razón que propició un ataque de risas en la protagonista de A la Mala.

¿Me explicas qué es esto? ¿Qué ganas con tener tatuajes de carcelero?", dice la actriz a José Eduardo mientras señala la imagen de una calavera en el antebrazo del actor.

Mientras que Ais argumenta que tiene dos diminutos tatuajes que desearía quitarse, puesto que dejaron de gustarle, el hijo de Victoria Ruffo explica cuál es el significado de su tatuaje.

"En algún momento vamos a terminar así, en los huesos. Desgraciadamente ahorita no me veo así pero, así vamos a terminar", señala José Eduardo. "Y porque me gustan las calacas", agregó.

Por otra parte, pidió a Vadhir que le mostrara su tatuaje de quien ambos se burlaron, pues el cantante tenía dibujado un escorpión en un equívoco lugar debido a que pronto se borró la mitad de la imagen. "¿Me explicas qué es eso?", cuestionó Aislinn con asombro.

"Es un arte abstracto, contemporáneo. Es de exhibición" explica Vadhir, seguido por la respuesta de su hermana quien dijo: "No te haces un tatuaje en la planta del pie, por Dios".

Cabe señalar que los tres estaban compartiendo la anécdota y rieron a carcajadas por las trágicas decisiones que tomaron en algún momento de su vida.

Fuente: Instagram @aislinnderbez