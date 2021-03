¿Traición? Tras separarse de su esposo, Laura G se deja 'apapachar' por otro hombre en 'VLA'

Ciudad de México.- Hace unos días, Laura G anunció en redes sociales que su esposo Nazareno Pérez saldría de México y llevaría consigo a su hija Lisa, quien tiene apenas 3 años de edad y de la que nunca se había separado.

Hace unas horas, la conductora de Venga la Alegría publicó en su perfil de Instagram una foto durante la despedida de su pequeña, quien sin duda estaba emocionada por emprender esa nueva aventura al lado de su padre en Argentina.

Lee también: Sorpresa en TV Azteca: Polémica integrante de 'Venga la Alegría' anuncia en vivo que está embarazada

Mi chiquitina se fue de viaje con su papá. Se me salieron las lagrimas cuando agarró su maleta y me dijo: 'Mamá nos vemos el lunes...'. Me puse triste, pero la vi feliz y todo me cambió", detalló Laura en su post.