¿Adiós TV Azteca? Conductor es reemplazado en 'Venga la Alegría' con exatleta de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Roger González pudiera ser despedido de Venga la Alegría, los fans no pudieron evitar el hecho de que un querido conductor faltó al matutino este viernes, además de que ya tenían a un reemplazo, un reconocido exatleta del Exatlón, ¿a caso sí se va de TV Azteca?

Hace poco se dijo que una fuerte razón llevaría a los altos mandos del Ajusco a despedir a Roger, situación que aún no es confirmada y que se desconoce si suceda, pero la falta no fue del exconductor de Disney Channel, sino que fue Brandon Peniche quien no estuvo junto a sus compañeros.

Miles de los espectadores del famoso matutino comenzaron a cuestionar donde estaba Brandon, señalando que estaba faltando demasiado y lo extrañaban. Cabe mencionar que los conductores no se han pronunciado sobre la falta del hijo de Arturo Peniche.

Pero, no solo fue la ausencia de Peniche lo más notorio, sino que ocupando su lugar se encuentra David 'La Bestia' Juárez, quien acompaña a Pascal Nadaud y Cecy 'Wushu' Álvarez, los cuales tienen casi toda la semana en el programa como invitados.

Hasta el momento se desconoce si el también actor regresará la próxima semana o si solo está de vacaciones para pasar un tiempo con su segundo hijo que nació a finales del 2019.

