Érika Buenfil hace impactante revelación ante las cámaras de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida Érika Buenfil, fue sorprendida por los medios de Imagen TV, y otras televisoras, durante su paso por el Aeropuerto, con quienes se mostró muy honesta como es costumbre, por lo que la actriz de Televisa no tuvo reparos en hacer esta impactante revelación ante las cámaras de Sale el Sol y otros reporteros.

Hace poco se reveló que la 'Reina del TikTok' ya era suegra de una joven de nombre Sofía, quien ya celebró un mes con Nicolás Buenfil, por lo que se le cuestionó si era una madre de celosa, lo que ella negó rotundamente, sorprendiendo a todos.

Buenfil aseguró que lejos de estar enojada o celosa, se encuentra muy feliz de ver que su único hijo sea correspondido en el amor y que empiece a formar su camino, destacando que entendía que así era la vida.

Estoy contenta yo, me da gusto verlo bien, me da gusto verlo correspondido, y bueno, pues así es la vida ¿no? Sigue siendo un muchacho muy jovencito y que está en la mera edad que está despertando, que me parece perfecto, y me emociona además ¡muchísimo!, lo compartimos y lo apoyo, y pues así de padre", dijo la actriz.

La artista negó rotundamente que fuera celosa y dejó en claro que siempre va a apoyar a su hijo en cada fase de su vida, en cualquier decisión que tome, asegurando que solo tratará de aconsejarlo si siente que la chica que tenga su corazón no sea la adecuada.

No, fíjate que no, fíjate que yo soy muy feliz que quieran a mi hijo, y adelante y él está contento, qué es lo más

lindo también. A lo mejor si fuera una niña desagradable o lo que sea, no celosa, pero pues ni modo, son sus propias experiencias, pero no, no soy celosa, soy muy abierta, soy una mujer muy trabajadora y me encanta que él también empiece a volar para sus cosas personales, para su vida, está muy bien", finalizó.