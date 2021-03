FOTO: Jennifer López presume seductor estilo con entallado vestido y enamora a sus fans

Estados Unidos.- La bella actriz, cantante y compositora estadounidense, Jennifer Lopez, se mantiene en su mejor forma a sus 52 años de edad y así lo ha demostrado por medio de sus redes sociales.

La intérprete de On the floor conquistó a sus seguidores con una seductora fotografía compartida en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un entallado vestido negro, que casi no deja nada a la imaginación, pues el diseño del atuendo hace lucir gran parte de su piel.

Sin duda, la instantánea publicada en redes sociales causó un gran impacto pues en tan solo minutos hizo reaccionar a 500 mil de sus más de 144 millones de seguidores en la mencionada red.

Fueron más de cuatro mil, los comentarios que elogiaban la belleza y escultural figura de la prometida del beisbolista Alex Rodríguez, quien recientemente sorprendió a 'La Diva del Bronx' durante su estancia en República Dominicana por cuestiones de trabajo.

Cabe recordar que, tras fuertes rumores de una supuesta infidelidad, la artista condicionó su relación con A-Rod, a quien seguramente se le verá de manera constante haciendo méritos para recuperar la confianza de su pareja.

Fuente: Instagram @jlo