"Lloro en silencio": Filtran FUERTE confesión de hija de actor de Televisa; lo acusa de violación

Ciudad de México.- A escasas horas de revelarse que Valeria, hija del actor de Televisa y exGaribaldi Ricardo Crespo, decidió cancelar una transmisión en vivo en redes sociales por los ataques que estaba recibiendo tras denunciar a su padre de abuso sexual, ahora se ha filtrado una desgarradora confesión de la joven.

Según declaraciones de la madre de la menor, ahora de 15 años de edad, ella habría sido abusada por Crespo desde que tenía 5 años de edad. El pasado 16 de febrero, el actor fue detenido tras ser acusado de haber violado a su propia hija.

El video difundido por el programa El Gordo y La Flaca fue eliminado poco después, sin embargo, en una de las capturas aparece la joven de entonces 14 años llorando frente a la cámara junto al siguiente mensaje:

¿Crees que puedes lastimar mis feelings (sentimientos)? Mi mamá no me ha preguntado cómo me siento ni cómo estoy y tengo que llorar siempre en silencio para no causarle más problemas".