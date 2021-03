¿Maldición de 'Exatlón'? Otro atleta de TV Azteca es sometido a cirugía por fuerte lesión

Ciudad de México.- Tal parece que sobre los atletas del Exatlón cayó una fuerte maldición casi imposible de romper, pues en esta cuarta temporada del reality deportivo de TV Azteca, varios de los atletas han tenido que ser sometidos a una cirugía debido a las fuertes lesiones durante los exigentes circuitos, como ahora le pasó a otro integrante de los 'Héroes'.

A lo largo de los seis meses de las competencias en las playas de la República Dominicana, Ana Lago, Keno Martell, David 'La Bestia' Juárez, y otros integrantes han tenido que salir del programa por una lesión o han visto un quirófano por el mismo motivo.

Podría interesarte: ¡Golpe a 'Titanes'! Pato Araujo, en riesgo de salir de 'Exatlón'; esta atleta es eliminada

Ahora, Pascal Nadaud pasó por una situación bastante similar, ya que tuvo que someterse a una cirugía bucal para repararse un diente que se rompió durante una de las veces que estuvo jugando en contra de los 'Titanes', cosa que ni había mencionado antes de este momento.

Cabe mencionar que el atleta no mencionó cuando o cómo sucedió el accidente que casi lo deja sin su diente. 'Blue Viper' compartió dicha información en sus historias de Instagram, donde confesó que nunca antes había dicho que tenía ese problema bucal, que ahora se reparó con un dentista bastante habitual entre los famosos, destacando que no sentía dolor alguno, pero que debía tratarse.

Podría interesarte: Abandono, abuso sexual y psiquiátricos: Así fue la vida de este atleta 'Exatlón' antes de TV Azteca

Muchos no saben, pero en Exatlón me rompí un diente y hoy vine con Néstor, haber qué hace, porque no me duele pero me reventé el hocico por estú...", reveló Pascal.